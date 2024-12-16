Почти 700 семейных пар Ленинского округа выбрали партнерские роды

За 10 месяцев текущего года 20% пациенток Видновского перинатального центра разделили радость рождения малыша со своими супругами. Партнерские роды составили 20% от общего числа.

Пациентка Татьяна поделилась впечатлениями от партнерских родов. «Это колоссальная моральная поддержка», — отметила она. Женщина рассказала, что муж ходил вместе с ней на ультразвуковое исследование и интересовался всеми нюансами беременности.

Заведующая родовым блоком перинатального центра Наталия Ермакова считает, что присутствие мужа на родах — это очень хорошая помощь будущей матери. Мужчина контролирует процесс и в случае необходимости зовет на помощь медиков. «Главное, чтобы супруг женщины был морально ко всему готов», — отметила Наталия Ермакова.

Одной из любимых зимних традиций медицинского учреждения является вручение ребенка родителям в костюме Деда Мороза.