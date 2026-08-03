Почти 700 работ выполнили на сетях водообеспечения Подмосковья за неделю

За минувшую неделю специалисты Мособлводоканала выполнили 678 ремонтных и профилактических работ на объектах водоснабжения и водоотведения. Летом в регионе проводят масштабное обслуживание коммунальной инфраструктуры, включая промывку трубопроводов, ремонт оборудования и благоустройство прилегающих территорий.

После завершения отопительного сезона специалисты оценили состояние сетей и сформировали планы работ для каждого муниципалитета.

«Всего в этом году запланирована замена 1602 единиц запорной арматуры, установка 148 частотных преобразователей и промывка более тысячи резервуаров чистой воды», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

За прошедшую неделю в Электростали на районной канализационной станции заменили обратный клапан насоса, защищающий систему от обратного движения сточных вод. В Шатуре обновили поврежденный участок напорного коллектора на улице Жарова и заменили насос на очистных сооружениях в деревне Осаново, что повысит надежность работы системы водоотведения.

В Орехово-Зуевском округе модернизировали автоматику канализационной насосной станции в Куровском, восстановили канализационный колодец, заменили магистральную задвижку на водопроводе и отремонтировали насосное оборудование артезианской скважины № 16.

Выполненные работы позволят повысить надежность коммунальной инфраструктуры и сократить риск аварийных ситуаций.