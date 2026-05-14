Почти 700 недоношенных детей выходили в Подмосковье с начала года

В Московской области работает трехуровневая система родовспоможения, которая позволяет оказывать всю необходимую помощь беременным женщинам, новоиспеченным мамам и новорожденным. В регионе также успешно выхаживают детей, родившихся раньше срока.

С начала года в регионе спасли 687 новорожденных, появившихся на свет недоношенными, в том числе 96 — с экстремально низким весом.

«Каждый такой случай требует максимальной концентрации всей системы: от момента родов до выхаживания. В родовспомогательных учреждениях региона работают высококвалифицированные специалисты. Также медорганизации оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать необходимую помощь», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Система родовспоможения региона включает в себя роддома, перинатальные центры, а также Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского.

Кроме того, в области успешно реализуют национальный проект «Семья».