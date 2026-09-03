Почти 700 многодетных семей Подмосковья получили бесплатные участки с января

В Министерстве имущественных отношений Подмосковья рассказали о реализации региональной программы поддержки многодетных. С момента запуска инициативы наделы для индивидуального жилищного строительства, садоводства или ведения подсобного хозяйства получили 39 733 семьи.

Еще более 8,4 тысячи родителей предпочли финансовую компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Только за период с января по август землю выделили 690 семьям из 39 муниципалитетов, тогда как свыше 1,1 тысячи родителей воспользовались денежной альтернативой.

«Наша главная задача — обеспечить каждую многодетную семью реальным активом или инструментом для улучшения жилищных условий. Для преодоления дефицита территорий внутри плотной городской застройки применяется гибкий подход к территориальному планированию. Если в границах конкретного округа отсутствуют свободные наделы подходящей площади, гражданам предлагают равноценные варианты в соседних муниципалитетах. Это решение исключает затягивание сроков ожидания и позволяет семьям быстрее приступить к строительству домов», — пояснил глава ведомства Алексей Натаров.

Власти подготовили к передаче 3 286 участков, еще 1 716 гектаров проходят процедуру юридического оформления. В число лидеров по темпам обеспечения жителей землей вошли Одинцовский округ (86 участков), Подольск (80), Орехово-Зуевский округ (64), Серпухов (49) и Истра (43).

Для тех, кто выбирает денежный эквивалент вместо земли, предусмотрена выплата от регионального Министерства социального развития.

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