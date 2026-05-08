Почти 700 камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье в апреле

За апрель в Подмосковье установили еще 699 камер системы «Безопасный регион». Общее количество устройств превысило 170 тысяч.

Камеры установили в общественных местах, рядом с социальными учреждениями и на подъездах.

«Видеонаблюдение в Московской области становится неотъемлемой частью современной системы безопасности, позволяя оперативно реагировать на происшествия и защищать покой жителей», — отметили в управлении региональной безопасности Подмосковья.

Всего в апреле камеры помогли выявить 1,5 тысячи преступлений и составить 1,2 тысячи протоколов за административные правонарушения.