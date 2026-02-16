Почти 700 детей начали учебу в новом корпусе Немчиновского лицея в Одинцове

Новое здание лицея, рассчитанное на 950 учащихся, ввели в эксплуатацию в этом году. С сентября здесь обучаются 678 школьников с 5-го по 11-й класс.

Благодаря открытию нового корпуса удалось существенно разгрузить старое здание лицея — теперь там располагается только начальная школа, где занимаются 234 ученика.

Инфраструктура корпуса полностью продумана для комфортного обучения: здесь разместились 51 учебный кабинет, библиотека, лаборатории, два спортзала с раздевалками и душевыми, вместительный актовый зал на 400 человек, столовая, рассчитанная на 850 посетителей, а также медицинский блок. Все классы оснащены раздвижными интерактивными досками, а для углубленного изучения естественных наук оборудованы специализированные кабинеты физики, химии и биологии.

Еще одно важное изменение — переезд в новый корпус школьного музея боевой славы. Теперь у экспозиций больше пространства, коллекция музея продолжает пополняться. Экскурсии проводят сами школьники вместе с педагогами.