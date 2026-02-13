Почти 70 участков дорог отремонтируют в этом году в Истре

Ремонт 67 участков дорог местного значения, общей протяженностью более 32 километров планируют провести в Истре. Это почти в полтора раза превышает показатели прошлого года.

В 2025-м году отремонтировали 50 дорожных участков — 24 километра. Работы прошли в Истре, Дедовске, Красновидово, Снегирях, Новопетровском и других населенных пунктах округа. На этот год запланировано привести в порядок девять участков в Дедовске, шесть участков в Истре, пять — в Павловской Слободе, а также муниципальные дороги в Снегирях, поселках Красный и Первомайский, Новопетровском, Манихино и других.

Сейчас ведется подготовка к конкурсу, а реконструкция начнется в мае.

Помимо текущих ремонтов, в 2026 году на ряде отрезков муниципальной дорожной сети проведут и капитальные. Это более масштабный вид работ по восстановлению дорожного полотна. Для внесения объектов в государственную программу надо согласовать их адреса с региональным Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры.