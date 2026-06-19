Почти 70 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья с января

Жители сел Подмосковья могут проконсультировать с врачом из поликлиники в своем фельдшерско-акушерском пункте. Это стало возможным благодаря телемедицине. С начала года со специалистами пообщались почти 70 тысяч пациентов.

Как рассказали в региональном Минздраве, современные технологии делают медицину более доступной для жителей отдаленных территорий.

При помощи телемедицины пациенты могут получить расшифровку анализов, скорректировать лечение, обсудить результаты диспансеризации и закрыть больничный лист.

«Благодаря ей, пациенты могут проконсультироваться с врачом рядом с домом, не тратя время на поездку в поликлинику. Также телемедицина позволяет фельдшеру в ФАПе в оперативном режиме получить экспертное мнение врачей медицинских организаций более высокого уровня и узкопрофильных специалистов», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться на консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «Макс», а также портал «Здоровье».