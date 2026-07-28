Почти 70 тысяч собственников ранее учтенной недвижимости выявили в Подмосковье

В Подмосковье выполнили план по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, утвержденный в 2022 году. Совместную работу проводили региональное управление Росреестра и правительство Подмосковья.

Всего в мероприятиях задействовали 796,9 тысячи объектов недвижимости. К июлю план выполнили полностью.

За это время специалисты зарегистрировали ранее возникшие права на 69,6 тысячи объектов, а также установили правообладателей 2 139 объектов недвижимости. В их числе — 1 483 помещения, 646 земельных участков и 10 объектов капитального строительства.

Проверить сведения об объекте недвижимости можно в Едином государственном реестре недвижимости через онлайн-сервис на сайте Росреестра или с помощью публичной кадастровой карты портала НСПД.

«Важной задачей остается выявление правообладателей, уточнение границ земельных участков и достижение показателей госпрограммы „Национальная система пространственных данных.Эта работа напрямую влияет на повышение капитализации территорий и развитие инвестиционного и градостроительного потенциала региона“, — подчеркнул заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Евгений Фадеев.