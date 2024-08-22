Почти 70% сетей теплоснабжения заменили в Климовске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Новые теплосети продолжают прокладывать в Подольске. Так, в микрорайоне Климовск специалисты отремонтируют 11 километров сетей. Более половины работ уже завершили.

Ход работ по строительству сетей в Климовске проверил первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов. Он отметил, что сейчас меняют коммуникации на улицах Заводской, Мичурина и Театральной.

Рабочие проложили уже 68% новых теплосетей. Всего в микрорайоне отремонтируют около 11 километров сетей в этом году. В сентябре системы отопления начнут подключать к котельной КСПЗ.

Комиссия уже приняла основную часть уложенных сетей. Коммуникации готовы к подключению. После завершения работ подрядчик благоустроит территорию.

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