Почти 70 подъездов отремонтировали в Богородском округе с начала года

В Богородском округе продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Уже не первый год жители муниципалитета становятся свидетелями преображения своих подъездов.

Новый, современный и уютный вид приобретают после ремонта подъезды в многоквартирных домах.

В рамках ремонтных работ предусматривается замена почтовых ящиков, замена оконных блоков и светильников на энергосберегающие, штукатурно-малярные работы, укладка проводов и кабелей в пластиковые короба. Также ремонт входной группы, установка информационного стенда.

Работы ведутся каждый год, планово. В этом году участие в программе принимают десять управляющих компаний. В том числе такие, как ООО «Турион», ООО «Наш двор», ООО «УК „Богородск- Комфорт“, ООО „Евростандарт“. Планируется отремонтировать 73 подъезда, 68 из них уже завершены. В минувшем году отремонтировали 120 подъездов, при участии девяти управляющих компаний.