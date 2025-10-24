Почти 70 обращений жителей рассмотрели на коммунальном предприятии Истры с января

С января 2025 года в МБУ «ЖКУ м. о. Истра» провели личный прием почти по 70 обращениям жителей. Еженедельные встречи по средам позволяют решать насущные проблемы граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В муниципальном округе Истра подвели промежуточные итоги работы с обращениями граждан через традиционный личный прием. С января 2025 года в МБУ «ЖКУ м.о. Истра» рассмотрели почти 70 обращений, и по каждому из них жители получили ответы.

Анализ обращений за сентябрь выявил ключевые проблемы многоквартирных домов округа. Среди основных вопросов, волнующих жителей: протечки кровли, замена труб отопления и водоснабжения, обслуживание МКД, ремонт входных дверей в подъездах и залитие жилых помещений.

На последнем приеме были решены две актуальные для осеннего периода проблемы: отсутствие отопления в одном из домов и подтопление подвального помещения.