Почти 70 новых аппаратов для рентгенов заработали в Подмосковье с января

Заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что с начала года в медорганизации Подмосковья закупили 68 новых рентген-аппаратов на сумму более 1,6 миллиарда рублей. Новый аппарат в противотуберкулезном диспансере обошелся в 16,7 миллиона рублей. По его словам, закупка такой техники помогает развивать медицинскую инфраструктуру региона.

Напомним, направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону 122, а также на приеме у лечащего врача.