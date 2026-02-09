Почти 70 детей с ОВЗ получили поддержку в Лобне по итогам 2025 года

Автономная некоммерческая организация «Добрология» подвела итоги прошлого года. Всего в ее мероприятиях приняли участие 3140 человек — почти в два раза больше, чем в 2024 году.

За 2025 год было реализовано несколько ключевых проектов. Среди них — «Сундучок добра» (вручено более 1000 подарков детям-именинникам), «Добрый объектив» (организация фотосессий и подготовка выставки снимков), «Мамино время» (психологические встречи и занятия для мам), «Тепло из дома» (поддержка участников специальной военной операции и проведение «Уроков мужества»), «Красота с иголочки» (бьюти-услуги) и «Добрый доктор» (72 бесплатные консультации врачей для детей).

В минувшем году администрация Лобни по поручению главы города Анны Кротовой выделила организации отдельное помещение. После ремонта, выполненного силами волонтеров и родителей, «Дом Добрологии» стал центром, где проходят занятия, кружки и праздники.

«Добрология» также сотрудничает с образовательными учреждениями города, проводя совместные просветительские и благотворительные акции.