Почти 70 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

За неделю в Подмосковье расселили из аварийных домов 69 человек. Как рассказали в региональном Минстрое, семьи переехали в новостройки, получили выкупную стоимость собственности или приобрели квартиры на вторичном рынке.

Всего за неделю в Домодедове и Королеве расселили 29 жилых помещений общей площадью более 874 квадратных метров.

В ведомстве добавили, что в разных городах региона продолжают строить дома для переселения жителей. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Один из них появится севернее микрорайона Юбилейного в Талдоме. Он будет рассчитан на 202 человек из 74 аварийных помещений. Здание достроят в четвертом квартале 2026 года.