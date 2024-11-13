Почти 70 автобусов дополнительно вывели на маршруты «Мострансавто»

Для улучшения качества обслуживания в Московской области «Мострансавто» вывело на наиболее востребованные маршруты 68 автобусов в 12 округах. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Мы постоянно работаем над улучшением транспортного обслуживания, и увеличение числа автобусов на загруженных маршрутах — это прямой отклик на запросы жителей. Сокращение интервалов движения и повышение общей транспортной доступности особенно важны в условиях постоянно растущего числа жителей Подмосковья», — прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора АО «Мострансавто» Дмитрий Минченко.

В ответ на растущий пассажиропоток компания увеличивает число автобусов, улучшает их класс и схемы движения, обновляет расписания, а перед осенне-зимним сезоном уделяет особое внимание техническому состоянию транспорта.

Оплатить проезд в автобусах «Мострансавто» можно банковской картой, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» или социальной картой.