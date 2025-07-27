Почти 7 тысяч зрителей побывали на мотофристайл-шоу в Дубне

Рекордное число зрителей пришло на шоу от команды мотофристайла FMX13 в Дубне. Райдеры продемонстрировали трюки на мотоциклах и багги.

Мероприятие прошло на площади перед вокзалом. Здесь также выступил титулованный райдер России, чемпион Европы и мира по фристайл-мотокроссу Алексей Колесников. Он выполнил сальто на багги в кабине со своей дочерью.

Также участники шоу показали элементы акробатики в воздухе на мотоциклах и исполнили прыжки с трамплинов. Музыкальное сопровождение организовали чемпион мира по битбоксу Вахтанг.

«Экстремальное шоу в день города мы проводим впервые. Благодарю команду FMX13 и ее руководителя Алексея Колесникова за участие в празднике и за яркие эмоции, которые они подарили всем зрителям! Выступление мотофристайлеров разнообразило программу Дня города и сделало ее ещё насыщеннее и интереснее», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.