Почти 7 тысяч зрителей побывали на мотофристайл-шоу в Дубне

Рекордное число зрителей пришло на шоу от команды мотофристайла FMX13 в Дубне. Райдеры продемонстрировали трюки на мотоциклах и багги.
Мероприятие прошло на площади перед вокзалом. Здесь также выступил титулованный райдер России, чемпион Европы и мира по фристайл-мотокроссу Алексей Колесников. Он выполнил сальто на багги в кабине со своей дочерью.
Также участники шоу показали элементы акробатики в воздухе на мотоциклах и исполнили прыжки с трамплинов. Музыкальное сопровождение организовали чемпион мира по битбоксу Вахтанг.
«Экстремальное шоу в день города мы проводим впервые. Благодарю команду FMX13 и ее руководителя Алексея Колесникова за участие в празднике и за яркие эмоции, которые они подарили всем зрителям! Выступление мотофристайлеров разнообразило программу Дня города и сделало ее ещё насыщеннее и интереснее», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
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