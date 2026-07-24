Почти 7 тысяч жителей Химок стали сторонниками партии «Единая Россия»

В Химках активно работает сообщество сторонников «Единой России» — 6930 человек. Стать сторонником может любой гражданин страны старше 18 лет, для этого нужно ознакомиться с уставом и программой партии на сайте er.ru, затем подать заявку онлайн или обратиться в местное отделение партии.

Среди сторонников «Единой России» — 5033 женщины и 1897 мужчин, это рабочие, служащие, педагоги, медики, предприниматели, студенты и пенсионеры. Всех их объединяет желание менять жизнь вокруг к лучшему.

«Сторонники партии — это не просто единомышленники, а настоящая команда, которая реализует значимые проекты на территории округа. Их работа заметна в самых разных сферах: от поддержки семей и детей, до популяризации спорта и сбора гуманитарной помощи. При этом статус сторонника — это еще и понятный путь в партийную работу: только после шести месяцев активного участия человек получает право подать заявление на вступление в партию», — рассказал лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

«Раньше казалось, что серьезные городские изменения — это где‑то далеко. А когда я впервые пришла на обсуждение инициатив в рамках Народной программы партии, увидела, как жители сами выбирают, какой двор благоустроить, какой участок дороги привести в порядок. Поняла, что многое зависит от нас», — рассказала жительница Химок Марина Семенова.

Один из самых заметных проектов — всероссийский спортивный марафон «Сила России». Его цель — сделать спорт доступным и привлекательным для жителей всех возрастов. В Химках регулярно проходят бесплатные тренировки и спортивные фестивали с участием известных спортсменов.

Еще один проект, который ценят в Химках, — «Коробка храбрости». Сторонники собирают игрушки и передают их в больницы для детей, проходящих лечение. Эти простые жесты становятся для ребят источником радости и сил.

В Химках также активно поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. На базе местного отделения сторонники вместе с волонтерами собирают гуманитарные грузы, помогают решать бытовые вопросы и организуют адресную помощь.

«Команда — это сила, способная свернуть горы. Главное — верить в то, что делаешь и не бояться брать ответственность за результат. Молодежь — это не будущее страны, а ее настоящее. Мы не ждем перемен — мы создаем их сами», — отметила исполняющая обязанности руководителя отделения МГЕР в Химках Анастасия Подгорная.

В рамках Народной программы в Химках собирают инициативы жителей по развитию округа — от благоустройства дворов до капремонта социальных объектов. Так горожане сами определяют приоритеты.