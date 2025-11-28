Почти 7 тысяч заявок на получение охотничьего билета подали в Подмосковье с января

С начала 2025 года жители Подмосковья подали уже более 6,7 тысячи онлайн-заявлений на получение охотничьего билета. Как сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области, оформить документ можно через региональный портал госуслуг.

Получить охотничий билет могут граждане от 16 лет, зарегистрированные в регионе и не имеющие судимости. Тем, кто делает это впервые или восстанавливает билет после аннулирования по решению суда, нужно пройти тест на знание охотминимума. В ведомстве пояснили, что документ действует по всей России и не имеет срока годности.

Чтобы подать заявление, достаточно заполнить электронную форму и добавить фотографию, а ответ придет в личный кабинет. Если нужен бумажный вариант, в заявлении можно выбрать данный формат и указать удобный МФЦ для получения.