Почти 7 тысяч выпускников сдали ЕГЭ в резервные дни в Подмосковье

В Подмосковье завершился резервный период сдачи ЕГЭ. С 23 июня экзамены в дополнительные дни написали почти семь тысяч человек. Об этом сообщили в Минобразования Московской области.

23 июня 2025 года в Московской области завершился резервный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов и выпускников прошлых лет. Всего в этот период экзамены сдали 6965 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Наибольшей популярностью среди предметов пользовались математика профильная — 1866 участников, обществознание — 1406 участников, физика — 1007 участников, биология — 975 участников и информатика — 915 участников.

Экзамены проводились на базе 39 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). За соблюдением процедуры следили 380 общественных наблюдателей и 163 онлайн-наблюдателя, подключённых из филиалов ситуационного информационного центра.

«Резервные дни позволили ребятам показать свои знания и подтвердить уровень подготовки. Это важная возможность для каждого выпускника реализовать своё право на участие в государственной итоговой аттестации. Благодаря слаженной работе организаторов, наблюдателей и технических специалистов экзамены прошли спокойно, организованно и в штатном режиме», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Продолжительность экзаменов варьировалась в зависимости от предмета и составила от 14 до 235 минут.

Как сообщили в министерстве, результаты экзаменов станут известны не позднее 27 июня. При наличии разногласий участники вправе подать апелляцию.

Для получения информации о государственной итоговой аттестации выпускники и их родители могут обращаться на горячую линию Министерства образования Московской области: 8 (498) 602-10-95.