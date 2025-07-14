Почти 7 тысяч обращений поступило за неделю в «Систему-112» в Одинцове

За период с 7 по 13 июля в «Систему-112» Одинцовского городского округа поступило свыше 6300 обращений от жителей. Большая часть из них касалась вызовов скорой медицинской помощи. Также сотрудники службы напомнили о безопасности во время грозы.

Грозовые облака в июле — обычное явление для столичного региона. Непогода может представлять прямую угрозу для человека. Особенно опасны молнии. Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напоминают жителям Одинцовского округа о том, как обезопасить себя во время грозы.

Если непогода застала дома, жителям рекомендуют закрыть окна и двери, отключить электроприборы и не пользоваться стационарным телефоном. В частном доме необходимо закрыть заслонку дымохода. Сотрудники служб также рекомендуют не приближаться к печам и каминам, избегать подвалов и чердаков, не парковать автомашины под старыми деревьями. На открытой местности в грозу необходимо держаться подальше от высоких деревьев, металлических конструкций и обязательно снять с себя металлические украшения и предметы. Искать укрытие нужно в низине, но не у водоемов. Лучше всего — в лесу, среди невысоких деревьев или кустарников. В случае опасности необходимо звонить на номер 112.