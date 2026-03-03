Почти 7 тысяч обращений поступило за неделю в «Систему-112» Одинцова

За период с 23 февраля по 2 марта в «Систему-112» Одинцовского городского округа поступило свыше 6900 обращений от жителей. Большая часть заявлений касалась вызовов скорой медицинской помощи, а в полицию обращались 1665 раз.

Также операторы Единой дежурно-диспетчерской службы Одинцова напоминают правила поведения рядом с домами в период оттепели. Плюсовая температура — это не только весеннее настроение, но и серьезная угроза сверху. Снег на крышах становится тяжелым, напитывается водой и готов сойти лавиной в любой момент.

Чтобы не рисковать здоровьем и жизнью, нужно запомнить правило трех «НЕ». Оно очень пригодится в ближайшее время: не ходить вплотную к стенам зданий, обходя места с табличками «Осторожно, сосульки», не парковать автомобили под скатными крышами и балконами (даже на пять минут) и не разрешайть детям играть под козырьками подъездов.