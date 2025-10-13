Почти 7 тысяч обращений поступило в Систему-112 Одинцова с 6 по 12 октября

За период с 6 по 12 октября в Систему-112 Одинцовского городского округа поступило почти 6,8 тысяч обращений от жителей. Большая часть обращений касалась вызова скорой медицинской помощи, а в полицию обращались 990 раз за этот период.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напоминают, что по статистике осенью количество обращений за медицинской помощью возрастает почти вдвое. При плохом самочувствии, чтобы не рисковать своим здоровьем и не подвергать риску окружающих, лучшее решение — остаться дома и вызвать врача. Сделать это можно с помощью мобильного приложения «112 МО».

Чтобы воспользоваться функцией «Вызов врача на дом», в одноименном разделе: введите номер медицинского полиса, выберите ближайшее медицинское учреждение и уточните дату и время приема. Статус заявки можно отслеживать в истории вызовов.