Сегодня 07:55 Почти 7 тысяч недостроев и аварийных объектов ликвидировали в Подмосковье с 2017 года Министр Гордиенко: в этом году в Подмосковье ликвидировали 700 недостроев 0 0 0 Подмосковье

Строительство

За девять месяцев этого года в Подмосковье ликвидировали 700 недостроев: 300 из них снесли, а 400 достроили и привели в соответствие установленным требованиям. Работа в этом направлении продолжается в непрерывном режиме, рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Выявлением объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий в Московской области занимаются с 2017 года по поручению губернатора Андрея Воробьева, напомнил Гордиенко. В приоритете, по его словам, находятся те, что располагаются в центрах городов и жилых кварталов и тем самым портят их облик. К тому же эти объекты зачастую небезопасны.

«Их ликвидация помогает сделать города комфортнее и безопаснее, а также вовлечь неиспользуемые земельные участки в хозяйственную деятельность», — подчеркнул Гордиенко.

Интересно За семь лет в Подмосковье ликвидировали около семи тысяч недостроенных, аварийных и самовольных объектов, в том числе 3,3 тысячи — достроили и привели в соответствие, 3,7 тысячи. — снесли. На их месте появились парки и скверы, ТЦ и социально значимые объекты. За семь лет в Подмосковье ликвидировали около семи тысяч недостроенных, аварийных и самовольных объектов, в том числе 3,3 тысячи — достроили и привели в соответствие, 3,7 тысячи. — снесли. На их месте появились парки и скверы, ТЦ и социально значимые объекты.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Так, например, в Орехово-Зуеве на улице Красина вместо аварийных домов возвели школу на 550 мест со своим стадионом и площадками для игровых видов спорта. В здании бывшей налоговой на Институтской улице во Фрязине открыли Центр протезирования и реабилитации. Дорожки для пешеходов и автопарковка появились в 1-м Декабрьском переулке в Ногинске на месте аварийного дома 1958 года постройки. В рабочем поселке Октябрьский в Люберцах на Школьной улице на месте заброшенных гаражей создадут детский сквер. Снести их попросили местные жители через портал «Добродел». В июле заброшенные гаражи полностью демонтировали, и уже в этом году там сделают детскую и спортивную площадки, а также зоны отдыха.