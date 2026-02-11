Почти 7 тысяч кубометров снега вывезли с навесов и кровель станций МЦД и МЦК

С начала 2026 года с навесов и кровель транспортно-пересадочных узлов, станций МЦД и МЦК было вывезено порядка 7 тысяч кубометров снега. За этот период очистили 500 объектов, и работы по уборке проводились неоднократно, как сообщили в Министерстве транспорта Московской области со ссылкой на Московскую железную дорогу.
Для выполнения этих задач задействованы промышленные альпинисты, которые осуществляют уборку в ночное время. Это позволяет избежать неудобств для пассажиров и не мешать движению поездов. Каждый день в очистке снега участвуют около 40 альпинистов.
Источник: «Московская железная дорога».
