Почти 7 тысяч человек прошли реабилитацию в больницах Подмосковья с начала года

Жители Московской области имеют возможность бесплатно пройти реабилитацию после перенесенных заболеваний. С начала года услугой воспользовались почти семь тысяч человек.

Реабилитация позволяет пациентам вернуться к обычному образу жизни. Ее могут пройти люди после травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы, а также органов дыхания.

«Всего в Подмосковье работает 19 реабилитационных отделений, оснащенных современной медицинской техникой, в том числе экзоскелетами», — рассказал заместитель Председателя правительства региона — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Услугу можно получить бесплатно по полису ОМС, получив направление от лечащего врача.