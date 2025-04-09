Почти 7 тысяч человек прошли реабилитацию в больницах Подмосковья с начала года
Жители Московской области имеют возможность бесплатно пройти реабилитацию после перенесенных заболеваний. С начала года услугой воспользовались почти семь тысяч человек.
Реабилитация позволяет пациентам вернуться к обычному образу жизни. Ее могут пройти люди после травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы, а также органов дыхания.
«Всего в Подмосковье работает 19 реабилитационных отделений, оснащенных современной медицинской техникой, в том числе экзоскелетами», — рассказал заместитель Председателя правительства региона — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Услугу можно получить бесплатно по полису ОМС, получив направление от лечащего врача.