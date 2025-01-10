Почти 7 километров теплосетей заменят в Реутове в 2025 году

В администрации Реутова состоялось заседание «Час ЖКХ», где представители коммунальных служб и предприятий благоустройства отчитались о проделанной работе и обсудили планы на будущее. Одной из ключевых тем стала уборка дворов и улиц в новогодние праздники и январе.

Как сообщили специалисты, ежедневно с семи утра в городе работают 192 дворника и 28 машин спецтехники, оснащенной отвалами и щетками. С начала зимнего сезона из Реутова уже вывезено более 3,4 тысячи кубометров снега.

Первый заместитель главы города Алексей Ковязин поручил коммунальным службам оперативно реагировать на образование гололеда, учитывая частые перепады температуры.

Еще одной важной темой обсуждения стала реконструкция теплосетей в южной части города. Работы начнутся в апреле, в ходе которых планируется замена около семи километров теплотрассы, капитальный ремонт двух котельных и водозаборного узла.

Для более детального обсуждения всех этапов реконструкции было решено провести отдельное совещание с подрядными организациями.