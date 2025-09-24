Почти 680 тысяч детей прошли профосмотры в школах Подмосковья с начала года

В Московской области бесплатные профилактические осмотры могут пройти как взрослые, так и дети. Несовершеннолетним консультации доступны в стенах образовательных учреждений.

Профилактические осмотры позволяют уточнить группу здоровья ребенка, а также выявить возможные заболевания и патологии.

«Всего с начала этого года профилактические осмотры в образовательных учреждениях Подмосковья прошли почти 680 тысяч детей, что на 97,5 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Если специалист заподозрит патологию, он направит ребенка в поликлинику на углубленное обследование.

Сведения о профилактическом осмотре поступают в личный кабинет пациента в течение 45 дней.