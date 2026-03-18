Почти 660 проверок провели на объектах капремонта в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, провели 659 выездных проверок. Мероприятия охватили три главных направления: ремонт фасадов, кровель и внутридомовых инженерных систем.

Больше всего проверок, связанных с ремонтом фасадов, провели в Балашихе, Сергиево-Посадском, Ленинском и Наро-Фоминском округах. Специалисты проконтролировали монтаж системы утепления, ремонт балконов, крылец, входных групп и козырьков, обновление наружного водостока, пожарных лестниц и замену оконных блоков в местах общего пользования.

Кровель касались 104 проверки. В лидерах по количеству мероприятий оказались Фрязино, Шатура, Лобня, Подольск, Ленинский и Богородский округа. Специалисты проинспектировали замену покрытия и стропильной системы, огнебиозащиту деревянных конструкций, монтаж ограждений, молниезащиты и снегозадержателей, обновление водосточной системы и утепление чердаков.

Больше всего выездов пришлось на ремонт инженерных систем. Наиболее активно проверки проходили в Подольске, Воскресенске, Мытищах, Солнечногорске, Люберцах, Электростали, Коломне, Королеве, Можайском, Пушкинском и Богородском округах.

Каждое контрольное мероприятие направлено на оценку качества, проверку соблюдения сроков и соответствия работ утвержденным стандартам.