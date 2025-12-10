Почти 65 тысяч заявок на компенсацию оплаты детсада подали в Подмосковье за год

С начала года жители Московской области подали почти 65 тысяч заявлений на компенсацию оплаты детского сада через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Компенсация предоставляется по критериям нуждаемости. Многодетные семьи могут получить 70% от родительской платы на каждого ребенка. Семьям, получающим ежемесячное пособие по статье 20.16 областного закона «О мерах социальной поддержки семьи и детей», выплачивают 20% за первого ребенка и 50% — за второго.

Оформить услугу можно на портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Подать заявление может один из родителей или законный представитель, который оплачивает присмотр и уход за ребенком в подмосковном детском саду. Решение по заявке поступает в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.