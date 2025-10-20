Почти 65 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

Оформление права собственности на недвижимость обеспечивает юридическую защиту имущества, предотвращает возможные судебные споры и значительно упрощает различные процедуры. В Московской области этот процесс максимально оптимизировали благодаря дачной амнистии.

По данным Министерства имущественных отношений Московской области, за девять месяцев 2025 года в регионе зарегистрировали более 64 тысяч объектов недвижимости, что соответствует 94% от установленного планового показателя.

Среди муниципалитетов, показавших наибольшую активность в сентябре, лидирует Раменский городской округ с 745 зарегистрированными объектами. Значительные результаты также продемонстрировали Истра (585) и Дмитровский округ (521).

Анализ данных показывает существенный налоговый потенциал от оформленных индивидуальных жилых домов: в Раменском округе он составил 2,6 миллиона рублей, в Истре — 2,9 миллиона, а в Дмитровском округе — 1,3 миллиона.

«С начала текущего года в Подмосковье зарегистрировано 64 476 объектов недвижимости, включая 47 078 индивидуальных жилых домов. Общая площадь объектов достигает 6,8 миллиона квадратных метров, а налоговый потенциал строений составляет 221,5 миллионов рублей. Для регистрации недвижимости достаточно подать заявление и приложить необходимые документы», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

При оформлении документов через многофункциональный центр срок рассмотрения составляет пять рабочих дней, а при самостоятельной подаче бумаг через Росреестр он сокращается до трех дней.

В регионе также проводят активную информационную работу с населением. Специалисты министерства совместно с Бюро технической инвентаризации Московской области разъясняют правила и преимуществ легализации недвижимости.

С начала года инспекторы обследовали 147 346 земельных участков и направили 47 650 уведомлений владельцам о необходимости оформления прав на построенные объекты.