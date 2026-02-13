Почти 6,5 километра ЛЭП запустили в Подмосковье в 2025 году
Энергетики Подмосковья подвели итоги работы за 2025 год. Специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию свыше 2,4 тысячи МВА трансформаторной мощности и построили или реконструировали более 6,4 тысячи километров линий электропередачи.
Работы проводили в рамках инвестиционных программ и во исполнение обязательств перед заявителями льготной категории по договорам на технологическое присоединение.
Особое внимание уделили социально значимым объектам. В прошлом году «Мособлэнерго» подключила к сетям, увеличила мощность или повысила категорию надежности энергопринимающих устройств для 120 учреждений. Этот показатель на 35% превысил результаты 2024 года. В их числе 49 образовательных организаций.
Также специалисты обеспечили электроэнергией 21 котельную, девять больниц и поликлиник. Еще 41 объект включал в себя насосные станции, водозаборные узлы, парки, театр, дом культуры и спортивные учреждения.
Мы не просто строим сети — мы создаем условия для стабильной работы социальной инфраструктуры. Каждый подключенный к электросетям социально значимый объект — это бесперебойная работа тепла, света и комфорт для тысяч жителей Подмосковья.
Сергей Воропанов
министр энергетики Московской области
Строительство и реконструкцию строго контролировали специалисты ведомства.
Энергетики компании «Россети Московский регион» подключили 47 объектов, где требовалось увеличить мощность или повысить категорию надежности. Среди них пять котельных, включая две блочно-модульных, три больницы и один детский сад.
Эти мероприятия решали две ключевые задачи: повышение надежности работы электросетевого комплекса Подмосковья и создание условий для подключения к сетям и наращивания мощности объектов.
Обновление электросетевого комплекса продолжится и в этом году.