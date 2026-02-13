Почти 6,5 километра ЛЭП запустили в Подмосковье в 2025 году

Энергетики Подмосковья подвели итоги работы за 2025 год. Специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию свыше 2,4 тысячи МВА трансформаторной мощности и построили или реконструировали более 6,4 тысячи километров линий электропередачи.

Работы проводили в рамках инвестиционных программ и во исполнение обязательств перед заявителями льготной категории по договорам на технологическое присоединение.

Особое внимание уделили социально значимым объектам. В прошлом году «Мособлэнерго» подключила к сетям, увеличила мощность или повысила категорию надежности энергопринимающих устройств для 120 учреждений. Этот показатель на 35% превысил результаты 2024 года. В их числе 49 образовательных организаций.

Также специалисты обеспечили электроэнергией 21 котельную, девять больниц и поликлиник. Еще 41 объект включал в себя насосные станции, водозаборные узлы, парки, театр, дом культуры и спортивные учреждения.