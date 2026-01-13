Почти 630 врачей трудоустроились в Подмосковье по рекомендации коллег за год

В Московской области врачи, медсестры и фельдшеры получают денежную премию, если привлекают к работе в государственной больнице или поликлинике своих коллег. Размер вознаграждения может достигать 128 тысяч рублей.

Конкретная сумма зависит от специальности, квалификации и опыта нового сотрудника.

«Благодаря программе „Приведи друга“ в прошлом году в медучреждения региона трудоустроились почти 630 медиков, а за все время действия программы — с 2022 года — более 1,8 тысячи врачей и средних медицинских специалистов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Особенно активно программой пользовались в 2025 году медицинские сестры, фельдшеры скорой помощи, а также участковые терапевты и педиатры.

Премию выплачивают частями: половину — когда новый специалист официально устраивается на работу, а вторую половину — после того, как он успешно отработал три месяца.

Важное условие — новый сотрудник должен работать на полную ставку и не трудиться в государственных учреждениях Подмосковья как минимум полгода до этого.

В Московской области для медиков действуют и другие программы поддержки, в том числе «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Земля врачам».

Дополнительные сведения о них можно найти на специальном портале для медицинских работников.