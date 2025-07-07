Почти 6,3 тысячи человек посетили дизайнерские карусели в Подмосковье за неделю

За неделю 6,3 тысячи человек прокатились на дизайнерских каруселях «Сказка» в Подмосковье. Самым популярным оказался аттракцион в Коломне.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, за неделю на карусели на Житной площади в Коломне прокатились четыре тысячи человек. Еще 3,1 тысячи воспользовались аттракционом в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске и три тысячи — в Центральном парке в Ногинске.

«Парк, основанный в 1875 году, предлагает разнообразный семейный отдых: аттракционы, детские площадки, батуты, кинопоказы и театральные постановки. Также в парке работает прокат инвентаря и действует современная система видеонаблюдения», — напомнили в ведомстве.

Оформлением каруселей занимался дизайнер Денис Симачев. Всего в регионе восемь таких аттракционов.