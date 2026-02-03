Почти 600 учителей получили выплаты на аренду жилья в Балашихе

В Балашихе 598 педагогов воспользовались одной из самых популярных областных мер поддержки и оформили выплаты на аренду жилья, действующие в Московской области. Компенсация направлена на снижение жилищной нагрузки и стабилизацию кадров в школах региона.

Учителям востребованных предметов — начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии и химии — выплачивается по 30 тысяч рублей ежемесячно. Семьям, в которых оба супруга работают по соответствующим педагогическим специальностям, предоставляется повышенная выплата в размере 45 тысяч рублей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что компенсация действует в Подмосковье с февраля 2024 года и представляет собой реальную помощь, особенно для молодых специалистов, переезжающих в регион.

Помимо областной программы, в Балашихе действует муниципальная мера поддержки для учителей иностранных языков, истории и обществознания, географии, технологии и физической культуры. В рамках местной инициативы 80 специалистов получают ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей за съем однокомнатной квартиры или 20 тысяч рублей за съем двухкомнатной квартиры. Заявления на муниципальную поддержку принимаются в управлении по образованию городского округа Балашиха.

В целом по Московской области меру областной поддержки получают более шести тысяч педагогов; на выплаты в 2024–2025 годах предусмотрено около 1,7 миллиарда рублей. Право на компенсацию имеют учителя, не имеющие в собственности жилья в Московской области и имеющие нагрузку не менее 27 часов в неделю. Оформить выплаты можно через портал Госуслуг или в уполномоченных органах.