Почти 600 участков с незаконным гостиничным сервисом выявили в Подмосковье за 1,5 года

В Московской области активно ведется муниципальный земельный контроль для пресечения незаконной деятельности гостиниц и хостелов. В Министерстве имущественных отношений региона отметили, что с начала 2023 года земельные инспекторы осмотрели свыше 1,1 тысячи участков, что составляет 87% от плана.

Участки для индивидуального жилищного строительства все чаще используют для размещения гостиниц и хостелов, что является незаконным. С начала года подобные нарушения выявили на 594 участках.

Жители Подмосковья также могут сообщать о незаконной деятельности через сервис «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Для этого нужно установить приложение, зарегистрироваться и с помощью GPS определить местоположение объекта.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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