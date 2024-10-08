Почти 600 сирот обеспечили жильем в Подмосковье с начала года

Оставшиеся без попечения родителей дети могут получить квартиру или жилищный сертификат в Подмосковье. С начала года ими обеспечили почти 600 человек.

По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, с начала реализации программы квартиры в Подмосковье получили свыше 800 сирот.

«Отмечу, что преимущественно ребята выбирают жилищный сертификат, потому что, как отмечают сами дети, это позволяет купить понравившуюся квартиру в удобном месте», — рассказала она.

Из 579 обеспеченных в этом году жильем сирот только 94 выбрали квартиры по договору социального найма. Остальные выбрали сертификаты, которые дают возможность самостоятельно приобрести жилье в любом городе региона. Согласно федеральному закону, получить их можно только после 23-летия, однако в Подмосковье эту планку понизили до 18 лет.

Всего в этом году свое жилье получат около одной тысячи детей-сирот.

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