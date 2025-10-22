Почти 600 почтовых ящиков заменили в жилых домах в Истре в 2025 году

За шесть месяцев сотрудники коммунальных служб провели масштабные работы в подъездах многоквартирных домов, в том числе и обновили почтовые ящики. Отметим, что многие из них заменили по обращениям от местных жителей.

Работы по замене почтовых ящиков прошли на 23 адресах по всему муниципальному округу Истра. На данный момент полностью закончили обновление на улице 9-й Гвардейской дивизии, 62А; улице Босова, дом № 1 — с первого по четвертый подъезд, а также в доме № 5 во всех подъездах. Еще новые почтовые ящики установили на Юбилейной, Ленина, Панфилова и Адасько.

«Мы надеемся, что жители по достоинству оценят эти изменения. Чистота и порядок в подъезде, начинающиеся с таких деталей, как новый почтовый ящик, — это наше общее дело», — отметили в УК АО «Истринская теплосеть».

Кроме того, до конца осени управляющая компания планирует заменить еще порядка 290 почтовых ящиков в многоквартирных домах города.