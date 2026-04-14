Почти 600 многоквартирных домов отремонтируют в Балашихе к 2028 году

Капитальный ремонт затронет почти 600 многоквартирных домов в городском округе Балашиха в ближайшие годы. Специалисты займутся теми видами работ, которые сами жители считают наиболее важными и необходимыми. Речь идет о ремонте кровли, замене устаревших лифтов и модернизации внутридомовых инженерных систем — водоснабжения, отопления, канализации и электрических сетей.

Все эти мероприятия проводятся в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Так, при расстановке приоритетов специалисты опирались на обращения и запросы жителей, что позволило сделать программу максимально ориентированной на реальные потребности людей.

Капитальный ремонт крыш пройдет в 289 домах — это самый массовый вид работ. Обновление фасадов ожидает 96 многоквартирных домов, что не только повысит их энергоэффективность, но и преобразит внешний облик города. Замена и модернизация 59 лифтов сделают поездки в многоэтажках более безопасными и комфортными. Ремонт внутридомовых инженерных систем запланирован в 209 домах. Кроме того, будут проведены работы по ремонту фундаментов и подвальных помещений.

Особое внимание уделяется именно тем видам работ, которые напрямую влияют на безопасность проживания людей — это состояние кровель (чтобы избежать протечек и аварий), надежность лифтового оборудования и полная исправность всех инженерных сетей. Эти три направления находятся под особым контролем.

Жители Балашихи могут самостоятельно ознакомиться с полным адресным перечнем многоквартирных домов, включенных в план капитального ремонта. Список доступен по ссылке.