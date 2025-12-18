Почти 600 дворов благоустроили в Подмосковье в 2025 году

Благоустройство двора в Балашихе на улице Свердлова
Фото: Благоустройство двора в Балашихе на улице Свердлова/Медиасток.рф

Итоги масштабной программы по благоустройству дворов в 2025 году подвели в Подмосковье. Работы провели в 56 округах, где обновили 590 территорий.

Специалисты проводят ремонт тротуаров и озеленение, устанавливают скамейки и урны, а также обустраивают парковки.

«В этом году мы увеличили темпы работ и повысили их качество. Для эффективности были ужесточены требования к подрядчикам и налажен пошаговый контроль с помощью системы мониторинга. Сейчас уже приступили к формированию плана на следующий год», — подчеркнул министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Главам муниципалитетов поручили согласовать с местными жителями схемы благоустройства, разработать сметную документацию до 1 февраля 2026 года, а закупки опубликовать до 1 марта.

По объемам благоустройства лидерами года стали Люберцы, Раменское и Сергиев Посад.

