Почти 600 дворов благоустроили в Подмосковье в 2025 году

Итоги масштабной программы по благоустройству дворов в 2025 году подвели в Подмосковье. Работы провели в 56 округах, где обновили 590 территорий.

Специалисты проводят ремонт тротуаров и озеленение, устанавливают скамейки и урны, а также обустраивают парковки.

«В этом году мы увеличили темпы работ и повысили их качество. Для эффективности были ужесточены требования к подрядчикам и налажен пошаговый контроль с помощью системы мониторинга. Сейчас уже приступили к формированию плана на следующий год», — подчеркнул министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.