Почти 60 жителей Подмосковья вышли в финал чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

По итогам отборочного этапа национального чемпионата профмастерства для инвалидов «Абилимпикс» в финал вышли 59 конкурсантов из Подмосковья. Они представят регион на всероссийском уровне этой осенью.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, чемпионат направлен на профессиональную ориентацию, обучение и трудоустройство инвалидов. Он помогает ребятам продемонстрировать свои навыки и расширить свои карьерные возможности.

Всего в отборочном этапе участвовали 117 человек из Подмосковья. Это 45 студентов, 38 школьников и 34 специалиста.

«Московская область вошла в тройку лидеров по числу финалистов среди регионов ЦФО. Такие результаты стали возможны благодаря системной работе образовательных организаций, профессиональному наставничеству, поддержке со стороны педагогов, экспертов и всех, кто вовлечен в развитие инклюзивного профессионального образования в Московской области», — подчеркнула министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Движение «Абилимпикс» развивается в регионе с 2015 года. За это время количество представленных компетенций увеличилось с 10 до 96, а число заявок превысило 1,6 тысячи.

Финал чемпионата пройдет с 30 октября по 2 ноября в Москве.