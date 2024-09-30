Почти 60 заявок на субсидирование бизнеса подали предприниматели в Одинцове

Московская область активно поддерживает малый и средний бизнес. Министерство инвестиций, промышленности и науки недавно провело оценку активности муниципалитетов в подаче заявок на субсидии — предприниматели из Одинцовского округа подали 58 заявок на получение субсидий, общая сумма запрашиваемой поддержки составила 81,4 миллиона рублей.

Одинцовский округ показал отличные результаты, став одним из лидеров по количеству заявок. Красногорск, Балашиха, Сергиев Посад и Орехово-Зуево также продемонстрировали высокую активность.

Субсидии для поддержки предпринимателей предоставляют на различные цели, в том числе на открытие бизнеса по франшизе, выход на маркетплейсы, модернизацию и лизинг оборудования, поддержку социальных предприятий, а также в виде грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей.

Стоит отметить, что 1 октября завершается прием заявок на получение субсидии на приобретение оборудования. Предприятия могут получить компенсацию до 20 миллионов рублей в рамках областной программы поддержки бизнеса.

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