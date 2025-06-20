Почти 60 участков дорог отремонтируют в Шатуре в 2025 году
Обновление покрытия муниципальных дорог продолжается в Шатуре. В этом году в округе планируют отремонтировать 59 участков.
На 18 из них уложат более 74 тысяч квадратных метров асфальта. Также оборудуют две новые парковки и столько же тротуаров.
К примеру, работы на парковке на улице Строителей в Шатуре уже завершили. Такая же появится в селе Кривандино около одноименной железнодорожной платформы.
Специалисты заменили покрытие и на тротуаре вдоль проспекта Борзова. Подобные работы проведут на тротуаре Интернациональной улицы — от проспекта Ильича до площади Ленина.
«Работы по укладке выполнены на 18 участках автомобильных дорог. Сейчас у нас по шести участкам получено положительное заключение о качестве и на пяти участках ведутся работы по приему», — добавила заместитель директора МБУ «Служба дорожного хозяйства и благоустройства» муниципального округа Шатура Мария Махначева.
Отметим, что 40 участков исполнят в щебне. Работы пройдут по программе ремонта муниципальных дорог.
Кроме того, дорогу построят в деревне Кузяевской. Ее протяженность составит 1200 метров.