Почти 60 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию после болезни с января

В Подмосковье пациенты могут пройти реабилитацию после болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания и после травм. С начала года этой возможностью воспользовались почти 60 тысяч человек.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, всего в области развернуто более тысяч коек для проходящих реабилитацию пациентов.

«Для успешного восстановления после перенесенной болезни огромное значение имеет прохождение реабилитации», — сказал он.

Реабилитацию проводят бесплатно по полису ОМС. Для этого нужно получить направление от лечащего врача.