Почти 60 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию после болезни с января

В Подмосковье пациенты могут пройти реабилитацию после болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания и после травм. С начала года этой возможностью воспользовались почти 60 тысяч человек.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, всего в области развернуто более тысяч коек для проходящих реабилитацию пациентов.
«Для успешного восстановления после перенесенной болезни огромное значение имеет прохождение реабилитации», — сказал он.
Реабилитацию проводят бесплатно по полису ОМС. Для этого нужно получить направление от лечащего врача.
Больницы Подмосковья получат 113 аппаратов для УЗИ в 2025 году
Еще почти 40 километров теплосетей реконструируют в Подольске
Более 24 тысяч человек прошли обучение в школах будущих родителей в Подмосковье
Уже не та страна, какой была: прекратит ли Еврокомиссия финансовую помощь Украине
МАХ сделали обязательным для получения документов на электронную подпись
Польша собралась отменить безвиз для нескольких стран: кто попал в опалу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте