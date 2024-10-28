Почти 60 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья с января

С начала года лесная охрана Комлесхоза Московской области провела почти 60 тысяч патрулирований. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов. Подобные мероприятия направлены на предотвращение, выявление и пресечение нарушений лесного законодательства.

Больше всего патрулирований провели в Клинском, Егорьевском, Шатурском, Звенигородском и Бородинском лесничествах. Специалисты часто инспектируют леса совместно с сотрудниками правоохранительных органов, подразделениями МЧС и местными администрациями.

Агулов уточнил, что с начала года в Московской области выявили выше пяти тысяч нарушений. Они касались пожарной и санитарной безопасности, а также незаконные вырубки леса.

Напомним, по статье 99 Лесного кодекса России, виновные в нарушении лесного законодательства несут административную и уголовную ответственность. Для физических лиц штрафы составляют до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей.