Почти 60 тысяч человек посетили Одинцовский парк имени Лазутиной в марте

С наступлением весны в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха значительно увеличилась посещаемость: с 1 по 27 марта здесь побывали более 58 тысяч гостей. Наибольший наплыв посетителей обычно наблюдается в выходные — их количество достигает пяти-шести тысяч человек в сутки.

Инфраструктура парка предлагает разнообразные возможности для активного отдыха и развлечений. Здесь есть современные детские и спортивные площадки, соответствующие международным стандартам безопасности, памп-трек для велосипедистов и любителей самокатов протяженностью 450 метров, пункты проката спортивного инвентаря, где можно взять велосипеды, ролики и спортивный инвентарь, лыжная трасса длиной три километра с искусственным освещением, детский развивающий клуб «Паркоград» и несколько кафе с разнообразным меню.

В выходные особой популярностью пользуются творческие мастер-классы по живописи и hand-made, спортивные турниры по стритболу и настольному теннису, а также тематические программы для детей.

Вход на территорию бесплатный, парк доступен для посетителей всех возрастов.