Почти 60 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В Московской области продолжается масштабная программа капитального ремонта образовательных учреждений. В 2025 году планируется отремонтировать 98 объектов. Первый заместитель министра стройкомплекса региона Марат Сибатулин провел совещание с подрядчиками по срокам выполнения работ.

«Сроки завершения работ у нас неизменны — все сады и школы должны быть готовы к открытию после капремонта к началу нового учебного года в 2025 году», — отметил он.

На встрече присутствовали представители министерства образования и капитального строительства. Участники обсудили сроки и этапы проектирования и ремонта, а также стандарты материалов и цветовых решений.

Так, в 2025 году в Подмосковье капитально отремонтируют 56 школ и 42 детских сада. В14 школах уже начали демонтажные работы, по остальным проектам ведется проектирование.

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