Почти 60 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В Московской области продолжается модернизация учреждений сферы образования. В этом году в регионе капитально отремонтируют 42 детских сада и 59 школ.

На эти цели направят свыше 24,8 миллиарда рублей. По словам председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, важно, чтобы дети посещали благоустроенные, отвечающие всем современным требованиям, образовательные учреждения.

Во время рабочей поездки в Балашиху он вместе с главой округа Сергеем Юровым посетил школу № 32 на улице Крупской, где сейчас ведутся активные работы.

«Здесь капремонт начался в августе прошлого года, готовность — 36%. Много времени ушло на то, чтобы все демонтировать снаружи и внутри. Сейчас уже делают электрику и отопление, вставляют окна, утепляют здание и штукатурят стены», — пояснил Брынцалов.

Он уточнил, что на проведение работ по государственной программе выделили более 337 миллионов рублей. Подрядчики строго соблюдают график, чтобы успеть завершить ремонт к 1 сентября.

Параллельно в Балашихе модернизируют гимназию № 1 им. А. В. Баландина и два детских сада — на улице Маяковского и в микрорайоне Железнодорожный.

«Важно, чтобы результат всегда совпадал с ожиданиями. Поэтому вместе с родителями следим за качеством и сроками работ. Где нужно — улучшаем планировку, учитываем потребности конкретного учреждения, благоустраиваем территорию вокруг. В итоге после капремонта ребята возвращаются практически в новое здание», — заключил председатель Московской областной думы.

В 2024 году в регионе отремонтировали 26 детских садов и 43 школы.