Почти 60 самостроев снесли в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году Главгосстройнадзор Московской области выявил в регионе 1136 самостроев. Речь идет о зданиях разного назначения.

Специалисты выявляют объекты, у которых нет разрешения на строительство, во время мониторинга при личных поездках или с использованием квадрокоптеров.

Больше всего самовольно возведенных зданий обнаружили в Ступине – 143. Далее следуют Мытищи (91) и Раменское (84).

В минувшем году в Московской области снесли 57 объектов.

За самовольное строительство предусмотрены санкции. Юридическим лицам могут выписать штраф, достигающий миллиона рублей, или приостановить их деятельность на 90 суток. Кроме того, их обязывают сносить строения за свой счет, а затем выплачивать компенсацию.