Почти 60 региональных дорог Подмосковья отремонтируют по нацпроекту в 2025 году

Рабочие в 2025 году приведут в порядок 57 региональных дорог, которые входят в опорную сеть Подмосковья. Работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В опорную сеть входят свыше 220 магистралей Московской области.

«В этом сезоне планируется отремонтировать покрытие на 81 участке региональных дорог, на 23 участках обустроить тросовые ограждения, еще на 36 участках — установить металлические барьерные ограждения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

По его словам, работы позволят сделать движение безопасным и комфортным не только на основных шоссе, но также на дорогах в черте населенных пунктов и за их пределами в 35 округах.

К осени сотрудники «Мосавтодора» планируют обновить покрытие на Носовихинском, Рогачевском, Осташковском, Можайском и Северном шоссе, а также на других дорогах.

На участках Волоколамского, Каширского, Пятницкого и Егорьевского шоссе установят тросовые ограждения. Барьерные конструкции появятся на некоторых отрезках Ильинского, Наро-Фоминского, Лыткаринского и Фряновского шоссе.

До конца 2030 года не менее 92,5% дорог опорной сети в Подмосковье приведут в нормативное состояние.